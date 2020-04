Austin Swift e tutti gli altri fratelli delle star che non ti aspetti

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 13 aprile 2020) Buon sangue non mente. Tre anni in meno della cantante, occhi blu, nella famiglia Swift non c’è solo Taylor: Austin Swift ha 28 anni, ha studiato fotografia alla Vanderbilt University e recitazione alla University of Notre Dame. Nel 2015 ha debuttato sul red carpet di Star Wars, Il Risveglio della Forza. E al primo evento senza la sorella al fianco, in un impeccabile completo blu, se l’è cavata molto bene. Anche nella famiglia Robbie ci sono due «stelle». La bellissima attrice australiana Margot, 28 anni, ha un fratellino: Cameron, 23, che ha appena debuttato in passerella. Il ragazzo si è fatto notare al The Museum of Old and New Art in Australia, sfilando per David Jones. Ma Cameron ha le idee chiare: «Il mio obiettivo è sempre stato recitare, mi piacerebbe definirmi prima un attore e poi un modello», ha dichiarato al Telegraph. Ambizioso come la sorella, che in pochi anni è passata dai ruoli sexy a produrre e interpretare film più impegnati (Tonya).