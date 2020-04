Atalanta | Malinovskyi | «Mi ha cercato anche la Fiorentina»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ruslanparla di un interesse da parte dellanei suoi confronti in estate: ecco le parole dell’ucraino Ruslanrivela un retroscena di mercato estivo. Il centrocampista dell’, in una dichiarazione rilasciata ai media ucraini, ha parlato dell’interesse della. «Come ha detto il mio agente Vadim Shabliy, i viola hanno mostrato interesse per me la scorsa estate. In quel momento ci sono stati dei colloqui con loro. Ora sono felice all’. Mi piace molto questo club, i tifosi, la città è molto bella. La mia famiglia sta bene qui». Leggi su Calcionews24.com