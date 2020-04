Asia Valente al Grande Fratello Vip perché fortemente voluta da Alfonso Signorini: ecco il motivo (Di martedì 14 aprile 2020) Asia Valente è stata una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip e nonostante in pochi se ne siano accorti (è rimasta in casa circa 20 giorni), qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista a Radio Cusano Campus in cui ha svelato come mai è riuscita ad entrare nella casa più spiata d’Italia nonostante fosse una Miss Nessuno. Oltre un paio di foto per PlayBoy, un’apparizione a Le Iene perché vittima di uno scherzo ed una (fallita) esperienza sul web a Saranno Isolani per contendersi un posto nel cast de L’Isola dei Famosi (andato quell’anno a Franco Terlizzi), Asia Valente non aveva fatto assolutamente nulla di rilevante. Come è riuscita quindi ad entrare in un cast che già vantava nomi del calibro di Barbara Alberti, Rita Rusic, Adriana Volpe e Michele Cucuzza? A volerla fortemente ... Leggi su bitchyf Asia Valente : "Signorini si è innamorato del mio c*lo"/ "Sarà mia la hit dell'estate"

Salvo Veneziano non ha vissuto un’esperienza indimenticabile nella casa del “Grande Fratello Vip“, poiché è stato squalificato a causa di alcune dichiarazioni nei confronti di Asia Valente. Un ...

È stata una delle protagoniste inevitabilmente più discusse del Grande Fratello Vip 2020 Asia Valente, resasi autrice di alcune uscite fuori luogo che hanno urtato la sensibilità dei suoi coinquilini ...

