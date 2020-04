Ascolti tv, a Pasqua Jesus batte Il Papa buono, buon risultato per Che tempo che fa (Di lunedì 13 aprile 2020) La serata di Pasqua ha visto vincere Jesus nella gara degli Ascolti. La serata di domenica 12 aprile, infatti, ha visto Rai Uno conquistare la gara degli Ascolti tv con la messa in onda di un film per la tv del 1999 diretta da Roger Young che ha battuto la miniserie "Il Papa buono" e anche Che tempo che fa. Leggi su tv.fanpage Ascolti TV | Domenica 12 aprile 2020. A Pasqua vince Jesus (15%). Il Papa Buono 12.5% - Fazio 10.4%-9.2% - Pucci 8.5%

Ascolti Tv Domenica 12 aprile – Pasqua

Ascolti tv - 5.6 milioni di spettatori per la Veglia Pasquale del Papa su Rai Uno (Di lunedì 13 aprile 2020) La serata diha visto vincerenella gara degli. La serata di domenica 12 aprile, infatti, ha visto Rai Uno conquistare la gara deglitv con la messa in onda di un film per la tv del 1999 diretta da Roger Young che ha battuto la miniserie "Il" e anche Cheche fa.

granmartello : RT @granmartello: Mr #PianPiano ha preparato un uovo di Pasqua sonoro per tutti noi in compagnia di Monsieur Barry Adamson. Come da tradi… - MonicaSetta : Ascolti Tv, Uno Mattina in famiglia: Monica Setta e Tiberio Timperi volano nella vigilia di Pasqua -… - cocchi2a : @Cocci1309 @Keynesblog @CarloF0554ti @PMO_W @GiuseppeConteIT Se vuole ragione se la tenga pure, ma ha torto: il vot… - AnonymeRai : ? Ascolti Tv, Uno Mattina in famiglia: Monica Setta e Tiberio Timperi volano nella vigilia di Pasqua - Alessan26877770 : @pbecchi Auguri di buona Pasqua sig. Becchi. Ascolti questo video su youtube scrivete scrivete'CREDIBILITA` DELL`OR… -