Arat Hosseini | il bimbo che ha stregato Messi e ha gli addominali come Cristiano Ronaldo

(Di lunedì 13 aprile 2020)è il bambino prodigio iraniano che a 6 anni mostra prodezze tecniche e acrobatiche da "veterano" e sogna di diventare un grande calciatoreil suo idolo,. La "Pulce" lo ha anche elogiato per il video postato su Instagram. Il fenomeno iraniano ha una community di quasi 3 milioni di followers e fa parlare di sé anche per gliscolpitiCR7.

giancarlodales : @GianniIglesias @juventusfc @FCBarcelona Si chiama Arat Hosseini, è iraniano - pws1970 : RT @RSIsport: ???? Grazie a questa invidiabile tecnica Arat Hosseini conta 2,8 milioni di follower su Instagram a soli 6 anni. Dietro a tutt… - RSIsport : ???? Grazie a questa invidiabile tecnica Arat Hosseini conta 2,8 milioni di follower su Instagram a soli 6 anni. Die… - _BobRoger15_ : RT @_BobRoger15_: Arat Hosseini invitato dal Galatasaray per una partita di calcio. -

Lui è Arat Hosseini, iraniano di 6 anni che vive in Inghilterra. La particolarità? Conta già 2,8 milioni di follower su Instagram. È semplice individuarne il motivo: il padre, fin dai primissimi passi ...Arat Hosseini, iraniano di 6 anni, è una stella del web da 2,7 milioni di follower - di L. Caputo /CorriereTv CONTINUA A LEGGERE » Nell'ultimo video su Instagram ha mostrato come replicare in casa le ...