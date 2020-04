Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 20-26 Aprile 2020 | E’ Crisi Tra Liam ed Hope!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 13 aprile 2020)da lunedì 20a domenica 26: Hope spingetra le braccia di Steffy. Thomas ha un piano segreto!soffre a causa della freddezza di Hope che si rifiuta di abbandonarsi alla passione con lui. Thomas, nel frattempo, pianifica di far lasciare i due ragazzi e Sally se ne accorge. Quinn racconta a Wyatt di aver visto la Spectra ed il Forrester abbracciati, mentre Ridge instilla dubbi in Brooke… Intrighi, delusioni, rifiuti, ritorni, piani segreti, dubbi e sentimenti in bilico… E’ quanto annunciano le nuove, inerenti ladellein onda da lunedì 20a domenica 26che riportano grandi colpi di scena. Sappiamo che Hope rifiuterà un approccio romantico di, spiegando di preferirlo a Parigi con le sue bambine e ...