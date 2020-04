Animali fantastici e dove trovarli, trama e trailer del film in onda martedì 14 aprile su Canale 5 (Di lunedì 13 aprile 2020) Animali fantastici e dove trovarli, il primo spinoff/prequel di Harry Potter in onda martedì 14 aprile alle 21:40 su Canale 5. trama e trailer Programmato originariamente su Canale 5 per la giornata di lunedì 13 aprile, Mediaset ha deciso di spostare e riprogrammare Animali fantastici e dove trovarli per il giorno seguente, ovvero martedì 14 aprile alle 21.40, sempre su canale 5. Vincitore di un premio oscar Migliori costumi, Animali fantastici e dove trovarli è uscito nei cinema nel 2016 e si pone quale spin-off/prequel della saga di Harry Potter; si tratta del primo film di una nuova saga composta, stando al volere di J. K. Rowling, da cinque film. Nel 2018 è uscito un sequel, dal titolo Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. Animali fantastici e dove trovarli trama del film in onda stasera su Canale 5 New York, 1926. Il magizoologo ... Leggi su dituttounpop Animali fantastici non va in onda oggi/ Perchè? Il film con Eddie Redmayne spostato..

Dopo la saga di Harry Potter arriva in tv quella di “Animali Fantastici e dove trovarli”

