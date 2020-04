Andrea Bocelli in Piazza Duomo, solo ma in diretta mondiale per un messaggio di speranza contro il Coronavirus (video) (Di lunedì 13 aprile 2020) Andrea Bocelli in Piazza Duomo canta nel giorno di Pasqua. solo ma in diretta mondiale, il video su YouTube macina milioni su milioni di visualizzazioni e consente al tenore italiano di raggiungere tutto il mondo. Un'esibizione nel silenzio più assoluto di Duun centro storico di Milano deserto, per la prima volta. Nel silenzio assoluto del Duomo di Milano e della Piazza adiacente, Andrea Bocelli si è esibito in una performance straordinaria trasmessa in diretta streaming su YouTube in tutto il mondo. “Custodirò l'emozione di questa esperienza inedita e profonda, di questa Santa Pasqua che l’emergenza ha reso dolente, ma al contempo ancora più feconda, tra le memorie in assoluto più care - ha affermato Andrea Bocelli - Quella sensazione d’essere contemporaneamente solo – come lo siamo tutti, al ... Leggi su optimagazine Andrea Bocelli - critica stronca il concerto in Duomo Milano/ "Urlava - imbarazzante"

Andrea Bocelli canta nel Duomo di Milano : la sua voce ascoltata in tutto il mondo

