Anche lo stendino diventa smart: ecco Xiaomi MIJIA Smart Clothes Dryer (Di lunedì 13 aprile 2020) Xiaomi fa diventare (quasi) intelligente Anche lo stendino per asciugare gli abiti: è controllabile con lo Smartphone, retraibile per occupare poco spazio e ha la luce integrata. L'articolo Anche lo stendino diventa Smart: ecco Xiaomi MIJIA Smart Clothes Dryer proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 13 aprile 2020)fare (quasi) intelligenteloper asciugare gli abiti: è controllabile con lophone, retraibile per occupare poco spazio e ha la luce integrata. L'articololoproviene da TuttoAndroid.

fleagattonero : Sono stufa del pensiero unico dominante, oggi stendo la biancheria in modo divergente (anche perché lo stendino si… - radioattiv0 : ??????? uno dei miei piselli preferiti la luce è un point, interessante la scelta cromatica, buono anche l’angolo ma s… - SignorAldo : RT @MacsBene: Mollette-soldatino anni 80. Anche se stendere i panni non è una guerra, credo più un atto di fiducia: nelle mollette o forse… - franciungaro : RT @MacsBene: Mollette-soldatino anni 80. Anche se stendere i panni non è una guerra, credo più un atto di fiducia: nelle mollette o forse… - MilenaLazzaroni : RT @MacsBene: Mollette-soldatino anni 80. Anche se stendere i panni non è una guerra, credo più un atto di fiducia: nelle mollette o forse… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche stendino Xiaomi MIJIA Smart Clothes Dryer, lo stendino intelligente TuttoTech.net Prof assegna "compito della felicità", gli alunni inviano le loro "foto-notizie" quotidiane

"Ai miei alunni ho assegnato un compito di felicita. Eh gia come se un compitopotesse mai renderli felici! Come se studio potesse far rima con felicita. 'Adistanza' poi, mentre sono bloccati a casa e ...

Balconi rossoblù per i 50 anni dello scudetto

Ma molti tifosi rossoblu anche a Carbonia hanno preso la palla al balzo e aderito all'iniziativa della ... Poi c'è chi, come Veronica che in via Sarrabus, ha allestito lo stendino dell'ingresso di ...

"Ai miei alunni ho assegnato un compito di felicita. Eh gia come se un compitopotesse mai renderli felici! Come se studio potesse far rima con felicita. 'Adistanza' poi, mentre sono bloccati a casa e ...Ma molti tifosi rossoblu anche a Carbonia hanno preso la palla al balzo e aderito all'iniziativa della ... Poi c'è chi, come Veronica che in via Sarrabus, ha allestito lo stendino dell'ingresso di ...