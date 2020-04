Amici, i ballerini Elena D'Amario e Alessio La Padula sono fidanzati? (Di lunedì 13 aprile 2020) Amici, Elena D'Amario e Alessio La Padula sono fidanzati? Secondo quanto riportato dal portale di gossip Isa e Chia, i due ballerini professionisti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi potrebbero aver iniziato a coltivare un rapporto ben più che lavorativo. Non solo colleghi di palco, insomma, e nemmeno Amici, come recita il titolo della trasmissione a cui hanno partecipato come concorrenti.Diversi gli indizi raccolti che segnalerebbero l'inizio di una relazione fra Elena D'Amario e Alessio La Padula, classe rispettivamente 1990 e 1996. Primo fra tutti, un misterioso anello rosso, con il quale i due si sarebbero mostrati spesso e in occasioni differenti sui social. Che sia il segno di un legame affettivo, di una promessa d'amore? I più romantici non vedono alternativa all'ipotesi, avvolarata anche da una Storia di Instagram pubblicata da entrambi, con su ... Leggi su blogo Javier e Nicolai hanno mentito ad Amici 19 | L’inganno dei ballerini

