Ambasciatori africani alla Cina: «Basta discriminazioni contro la nostra comunità» (Di lunedì 13 aprile 2020) In Cina torna la guardia alta contro il Covid-19. Se a Wuhan alcuni quartieri sono stati tenuti in quarantena anche dopo il calo vistoso di nuovi casi, nei giorni scorsi anche a Pechino l’allerta è tornata ad essere arancione: negli ultimi giorni sono stati infatti registrati nuovi casi, in totale circa 200 nel weekend; le autorità cinesi ritengono che i dati dipendano dal ritorno di cinesi che vivevano all’estero, per questo si parla di casi «importati». L’ATTENZIONE PRINCIPALE in questo … Continua L'articolo Ambasciatori africani alla Cina: «Basta discriminazioni contro la nostra comunità» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 13 aprile 2020) Intorna la guardia altail Covid-19. Se a Wuhan alcuni quartieri sono stati tenuti in quarantena anche dopo il calo vistoso di nuovi casi, nei giorni scorsi anche a Pechino l’allerta è tornata ad essere arancione: negli ultimi giorni sono stati infatti registrati nuovi casi, in totale circa 200 nel weekend; le autorità cinesi ritengono che i dati dipendano dal ritorno di cinesi che vivevano all’estero, per questo si parla di casi «importati». L’ATTENZIONE PRINCIPALE in questo … Continua L'articolo: «lacomunità» proviene da il manifesto.

Miti_Vigliero : RT @filipposantelli: Gli ambasciatori africani hanno mandato una lettera al governo cinese in cui protestano per la “discriminazione” verso… - PTroia1986 : RT @filipposantelli: Gli ambasciatori africani hanno mandato una lettera al governo cinese in cui protestano per la “discriminazione” verso… - nhanguyen789 : RT @simopieranni: Lettera degli ambasciatori africani contro discriminazione comunità africana a #Canton #Cina #COVID?19 - MarcoCampa10 : RT @radioitaliacina: In Cina e Asia – Gli ambasciatori africani accusano Pechino di “discriminazione” - filipposantelli : Gli ambasciatori africani hanno mandato una lettera al governo cinese in cui protestano per la “discriminazione” ve… -