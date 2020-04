Altro che patrimoniale: la crisi non si combatte con nuove tasse, ma riformando davvero il Paese (Di lunedì 13 aprile 2020) In un momento di piena crisi economica, sanitaria e sociale, le proposte che arrivano dalla classe politica e para-politica ricalcano perfettamente le ragioni del declino italiano. Da un lato abbiamo Meloni e Salvini e le proposte di contributi a pioggia, senza alcuna logica o sostenibilità, dall’Altro abbiamo Del Rio (PD) con l’idea di una tassa aggiuntiva per i redditi sopra gli 80.000 euro, e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, “prezzemolino” e la sua innovativa proposta di effettuare un prelievo forzoso sui conti correnti dei cittadini italiani. In modo diverso, queste proposte sono indice di uno stesso fenomeno: una cultura economica estremamente superficiale e uno smodato desiderio di colpire la “pancia” degli italiani, con proposte irrealizzabili, che portano presunti effetti positivi nell’immediato, ma devastanti nel medio-lungo ... Leggi su tpi Sara Croce Instagram - provocante nel backstage di ‘Avanti un altro’ : «Che schianto»

La denuncia dei medici : «Se positivi al Coronavirus - ci tagliano lo stipendio. Altro che eroi - ricomincerà la caccia alle streghe»

Futuro Cavani - Lugano lo vuole in Brasile : "Prima che vada altrove - lo porto al San Paolo" (Di lunedì 13 aprile 2020) In un momento di pienaeconomica, sanitaria e sociale, le proposte che arrivano dalla classe politica e para-politica ricalcano perfettamente le ragioni del declino italiano. Da un lato abbiamo Meloni e Salvini e le proposte di contributi a pioggia, senza alcuna logica o sostenibilità, dall’abbiamo Del Rio (PD) con l’idea di una tassa aggiuntiva per i redditi sopra gli 80.000 euro, e Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, “prezzemolino” e la sua innovativa proposta di effettuare un prelievo forzoso sui conti correnti dei cittadini italiani. In modo diverso, queste proposte sono indice di uno stesso fenomeno: una cultura economica estremamente superficiale e uno smodato desiderio di colpire la “pancia” degli italiani, con proposte irrealizzabili, che portano presunti effetti positivi nell’immediato, ma devastanti nel medio-lungo ...

Pontifex_it : In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: «Cristo, mia speranza, è risorto!» È un altro “contagio”, che si… - matteosalvinimi : Verranno trasferiti in un altro centro della provincia, mentre i trafficanti di esseri umani si fregano le mani per… - Marcozanni86 : La BEI fornisce solo garanzie al sistema bancario, SURE è solo sulla carta e ci vorranno eventualmente mesi per met… - ramonastyy : Qualcuno glielo dicesse che ironia NON è un sinonimo di stavo scherzando ma è un modo alternativo di dire quello ch… - Ssince1908 : @esistenzialinte Per gli altri reparti passo la mano. Per l'attacco ti posso dire che ci serve un reparto attaccant… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che La denuncia dei medici: «Se positivi al Coronavirus, ci tagliano lo stipendio. Altro che eroi, ricomincerà la caccia alle streghe» Open CORONAVIRUS: ALTRI 40 CASI IN ABRUZZO,

Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita ...

Olimpiadi di Tokyo, parla Bach: "Non sono già rinviabili oltre il 2021"

Intervistato dal quotidiano di Amburgo ‘Die Welt’, lo stesso che pochi giorni fa ci ha dato dei mafiosi, il presidente del Cio Thomas Bach ha dichiaro che un altro rinvio per le Olimpiadi di Tokyo, ...

Un altro elemento che si conferma è la netta frattura tra Nord e Sud. Sappiamo già, analizzando i numeri dei contagiati, che la Lombardia da sola ne conta oltre un terzo del totale nazionale, seguita ...Intervistato dal quotidiano di Amburgo ‘Die Welt’, lo stesso che pochi giorni fa ci ha dato dei mafiosi, il presidente del Cio Thomas Bach ha dichiaro che un altro rinvio per le Olimpiadi di Tokyo, ...