Allerta Meteo: in arrivo venti forti di burrasca al Centro/Nord, l’avviso della Protezione Civile [MAPPE e BOLLETTINI] (Di lunedì 13 aprile 2020) Allerta Meteo – Un’area depressionaria, centrata sull’Europa settentrionale, determinerà, nella giornata di domani, una fase di moderato maltempo sulla nostra penisola, interessando soprattutto le regioni adriatiche Centro-settentrionali, accompagnati da intensi venti Nord-orientali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento ... Leggi su meteoweb.eu Allerta meteo in Campania : previste nevicate e gelate durante la notte

