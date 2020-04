Adriano Celentano/ Dalla paura per il Coronavirus al ritorno in tv con Rock Economy

saegkookie : @heyitsvals doveva esserci.... ma hanno preferito mandare in onda ad adriano celentano - WillManderly : Oggi doveva esserci Animali fantastici ma la Mediaset ha pensato bene di rimpiazzarlo con un concerto di Adriano Ce… - darrensvoicex : Questa sera potevamo avere 'Animali Fantastici' invece no, Trasmettiamo il concerto di Adriano Celentano per la 400… - cenzup : E comunque Animali Fantastici sostituito per Adriano Celentano. Caro Adriano, ti è andata bene che non era un film… - marisamarisa__ : Adriano Celentano #rockEconomy #Unacarezzainunpugno -

Adriano Celentano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adriano Celentano