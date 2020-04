A Viareggio gli stabilimenti balneari si preparano al futuro

Leggi su agi

(Di lunedì 13 aprile 2020) In unaassolata e spettrale come mai era accaduto nelle feste pasquali, c'è chi lavora per prepararsi al, cercando di buttare il cuore oltre l'ostacolo. È la famiglia Giannessi, da generazioni gestori di, che da sempre risiede su quel tratto della Versilia dove nacque in Italia il primo ‘bagno', come i toscani chiamano gli. Era l'estate del 1828. Tra incertezze e fughe in avanti, sorge l'alba di una nuova epoca. Signore e ragazze, bene attente a non sfiorare un granello di sabbia, scarpe, gonna, corsetto e cappellino, camminano sopra alla pedana di legno che conduce al mare, pronte a mettersi il costume di lana. Certo, perché da bagnato è il tessuto che meno aderisce al corpo... E l'intuito di Maria Luisa di Borbone, duchessa di Lucca, che diede il via a un'attività fino ad ...