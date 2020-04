A Pasqua quasi 14mila sanzionati. Controllate 213mila persone e oltre 60mila attività commerciali. 19 i denunciati per aver violato la quarantena (Di lunedì 13 aprile 2020) Le forze di polizia, secondo i dati diffusi dal Viminale, nel giorno di Pasqua hanno controllato 213.565 persone e 60.435 tra esercizi ed attività commerciali nell’ambito del controlli per il rispetto delle restrizioni imposte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ieri le persone sanzionate, per non aver rispettato le misure sugli spostamenti, sono state 13.756, il 9,9% in più rispetto a sabato; le persone denunciate per aver attestato il falso nell’autodichiarazione sono state 100, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 19. Sempre ieri, gli esercenti sanzionati sono stati 121, le attività chiuse 47. Nel weekend di Pasqua sono state eseguite verifiche complessivamente su 795.990 persone e 244.131 attività o esercizi commerciali. Anche oggi, giorno di Pasquetta, per mantenere il rispetto ... Leggi su lanotiziagiornale LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. A Pasqua quasi 14mila sanzioni secondo il Viminale

Le forze di polizia, secondo i dati diffusi dal Viminale, nel giorno dihanno controllato 213.565e 60.435 tra esercizi ed attività commerciali nell'ambito del controlli per il rispetto delle restrizioni imposte per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Ieri lesanzionate, per non aver rispettato le misure sugli spostamenti, sono state 13.756, il 9,9% in più rispetto a sabato; ledenunciate per aver attestato il falso nell'autodichiarazione sono state 100, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 19. Sempre ieri, gli esercentisono stati 121, le attività chiuse 47. Nel weekend disono state eseguite verifiche complessivamente su 795.990e 244.131 attività o esercizi commerciali. Anche oggi, giorno di Pasquetta, per mantenere il rispetto ...

A Pasqua le forze dell'ordine hanno controllato 213.565 persone e 60.435 attività per verificare infrazioni alle norme anti-coronavirus. Lo comunica il Viminale. Sono stati sanzionati 13.756 cittadini ...

Bollettino di Pasqua

NewTuscia – VITERBO – Anche oggi, Domenica di Pasqua e di risurrezione, ci troviamo a dover fare il conto con i numeri dell’emergenza. Dalla quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile i dati ...

