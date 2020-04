A fine aprile al via test su uomo vaccino anti-Covid Italia-Gb (Di lunedì 13 aprile 2020) Inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull’uomo - su 550 volontari sani - del vaccino messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. Lo annuncia L’ad di Irbm Piero Di Lorenzo. Si prevede, afferma, di “rendere utilizzabile il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e Forze dell’ordine in modalità di uso compassionevole”. “A fine aprile, rendo noto Di Lorenzo, “in virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane, il primo lotto del vaccino messo a punto dalla partnership Advent-Irbm con lo Jenner Institute della Oxford University partirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani”.Inoltre, “si prevede di rendere utilizzabile il vaccino già a ... Leggi su huffingtonpost A fine aprile cominceranno i test sull’uomo del vaccino anti coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : fine aprile Coronavirus, a fine aprile i primi test del vaccino sull'uomo La Stampa Chi riapre e dove da domani martedì 14 aprile

Oltre a estendere le misure di lockdown al 3 maggio, il dpcm del 10 aprile ha introdotto una serie limitata di deroghe all’apertura ... Oggi però il governatore leghista si è mostrato più prudente, e ...

In Terra Santa le grandi religioni unite (per un giorno) dal virus

Il lockdown sociale e religioso israeliano non diventerà meno rigoroso. La Pasqua ebraica L’altro ieri è iniziata anche la Pasqua ebraica, che durerà fino al 15 aprile. Al Muro del Pianto sono ammessi ...

