"800 cadaveri". La scoperta choc fatta dalla polizia: cosa sappiamo finora (Di lunedì 13 aprile 2020) Il coronavirus sta uccidendo migliaia di persone in tutto il mondo, oltre a causare un contagio spaventoso di milioni di cittadini. Ma ciò che è stato scoperto nelle scorse ore dalla polizia in Ecuador è quasi un vero e proprio film horror. Gli agenti di Guayaquil, il principale focolaio di Covid-19 nella nazione, ha infatti ritrovato circa 800 corpi che erano stati abbandonati nelle rispettive abitazioni. Si tratta di cadaveri di persone che hanno perso la vita nelle ultime due settimane. Non c'è ancora la conferma ufficiale che si tratti di decessi collegati al virus. Ma nei giorni scorsi, nella stessa zona, erano già stati rinvenuti tantissimi cadaveri lasciati anche per strada per timore di contagi. Il governo era stato costretto a costituire una task force della polizia per recuperarli. Secondo quanto riferito, finora dall'inizio della pandemia sono stati recuperati complessivamente circa 800 corpi.

