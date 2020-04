Von der Leyen | consigli contro il coronavirus | gli anziani restino sepolti in casa fino a

Agenzia_Ansa : La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen avverte: 'Pronti ad agire nei confronti dell'Ungheria se le… - LaStampa : Coronavirus, Ursula Von der Leyen: “Aspettate a prenotare le ferie estive. Gli anziani forse a casa fino a dicembre” - Agenzia_Ansa : Ursula von der Leyen alla #Bild: anziani isolati fino a fine anno #ANSA - Micol90733460 : RT @MoriMrc: Coronavirus, von der Leyen: “anziani restino isolati fino a fine anno”. Riaprire e proteggere i più deboli. Ma la protezione d… - seneca4949 : RT @PatriziaRametta: People are sick.. ma anche no.. venite al mare.. al sud in Sicilia.. e ricordo alla Sig.ra #Vonderleyen che ci sono… -

Von der Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Von der