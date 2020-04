Viso senza trucco | come disintossicare la pelle stando a casa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 12 aprile 2020) Unper molte donne è impensabile. Vuoi per abitudine, vuoi per sentirsi bene con se stessa. Eppure, una pausa dalquotidiano è una tappa obbligatoria da seguire in un regime di bellezza all’insegna del sano, per permettere alladi respirare e di liberarsi delle impurità. Vediamo perché. Motivi per rimanereIgnorare i primer, i fondotinta, i correttori, i mascara, i fard, i blush e tutto l’arsenale cosmetico quotidiano, aiuta inequivocabilmente i pori della nostraa respirare e a ritrovare un colorito sano e naturale. I prodotti che utilizziamo, per quanto di qualità alta siano, possono occludere, congestionare e in alcuni casi irritare la. A livello sebaceo, con uni pori respirano e laappare meno opaca. Una disintossicazione dalè ...