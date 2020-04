VIDEO – ‘Padiglione Covid’, al Ruggi lavori nella domenica di Pasqua (Di domenica 12 aprile 2020) Non si interrompono nella domenica di Pasqua, i lavori per l’allestimento dei moduli prefabbricati nel perimetro ospedaliero del plesso ‘Ruggi d’Aragona’ di Salerno. Il padiglione da 24 posti letto di terapia intensiva per malati Covid prende corpo, ora dopo ora. La struttura appare solida, certamente funzionale rispetto all’obiettivo prefissato. Dovranno arrivare i ventilatori che renderanno operativa, entro aprile, questo nuovo reparto. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, libera, alternativa e gratuita. Per favore, sostienila. VIDEO – ‘Padiglione Covid’, al Ruggi lavori nella domenica di Pasqua La Denuncia. Leggi su ladenuncia (Di domenica 12 aprile 2020) Non si interromponodi, iper l’allestimento dei moduli prefabbricati nel perimetro ospedaliero del plesso ‘d’Aragona’ di Salerno. Il padiglione da 24 posti letto di terapia intensiva per malati Covid prende corpo, ora dopo ora. La struttura appare solida, certamente funzionale rispetto all’obiettivo prefissato. Dovranno arrivare i ventilatori che renderanno operativa, entro aprile, questo nuovo reparto. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre – una informazione etica, libera, alternativa e gratuita. Per favore, sostienila.– ‘Padiglione Covid’, aldiLa Denuncia.

