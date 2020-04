VIDEO Concerto Andrea Bocelli Duomo di Milano: come rivederlo per intero. Brividi di speranza per l’Italia (Di domenica 12 aprile 2020) Un Duomo di Milano completamente vuoto: non ci sono stati presenti fedeli o pubblico nella Chiesa del capoluogo lombardo. Il solo ed unico protagonista è stato Andrea Bocelli, che in questa Domenica di Pasqua, ha illuminato tutti con la sua voce. Il notissimo cantante lirico italiano ha regalato una delle sue consuete prestazioni magistrali, con l’iniziativa #musicforhope è un vero e proprio messaggio di speranza rivolto a tutto il mondo, per rimanere uniti in questa Pasqua. Andiamo a riviverla con il VIDEO che riassume la sua esibizione. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi su oasport Andrea Bocelli video concerto Duomo Milano/ Rivedi diretta : "Preghiamo per rinascita"

