Vialli ha superato il cancro | “Non ci sono segni di malattia | sono felice”

"I test non mostrano segno di malattia. sono felice". Gianluca Vialli ha vinto la partita più importante fuori dal campo, quella contro il cancro. L'ex attaccante di Sampdoria e Juventus ha rivelato di aver concluso con successo il ciclo di chemioterapia: "Sto bene, a dicembre ho terminato la chemioterapia di 17 mesi. È stato difficile, anche per uno forte come me, sia fisicamente che mentalmente". Vialli ha parlato poi del momento duro per la pandemia di Covid-19: "Mi sento fortunato, penso a chi viene portato in ospedale e muore solo. È un momento terribile. Sarà fantastico quando lo sport ritornerà, le emozioni e i ricordi ci aiuteranno a tornare a pieno nelle nostre vite".

