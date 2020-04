Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 11 APRILEORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, IN PROVINCIA DI VITERBO E’ STATA DICHIARATA ZONA ROSSA IL COMUNE DI CELLENO: FINO AL PROSSIMO 24 APRILE ATTIVO DIVIETO DI INGRESSO E DI USCITA AD ECCEZIONE DEI MEZZI SANITARI E DEI VEICOLI AUTORIZZATI; SOSPESO ANCHE IL SERVIZIO DEI BUS COTRAL; RESTANO ZONE ROSSE CON LE MEDESIME DISPOSIZIONI ANCHE I COMUNI DI NEROLA, NELLA SABINA, DI CONTIGLIANO IN PROVINCIA DI RIETI, E FONDI IN PROVINCIA DI LATINA. RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE DELLA ...