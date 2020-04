Valentino Rossi ci ripensa, non vuole ritirarsi senza correre neanche un MotoGp (Di domenica 12 aprile 2020) Il Motomondiale potrebbe dover rinunciare all' intero 2020 e con esso anche al possibile saluto in grande stile a Valentino Rossi, che da questa annata si attendeva due risposte: 1) se fosse stato ancora in grado di correre per il titolo iridato, quel decimo che dal 2009 gli sfugge; 2) se fosse stato ancora in grado di correre e basta. Perché è vero che Rossi avrà anche una fifa terribile di smettere dopo 402 gran premi (il primo nel 1996 in 125), tuttavia essere preso a bastonate da debuttanti o "mezzi manici" è cosa poco gradita agli zebedei di uno che ha vinto 115 volte, per quanta passione possa avere. È a questo che sta pensando il Dottore, quarantenato nella sua casa di Tavullia con mamma Stefania, fidanzata Francesca, cani e gatto (da dove oggi farà il suo debutto nei Gp virtuali online: diretta dalle 14.45 su Sky, si "corre" in Austria, ... Leggi su liberoquotidiano LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : Valentino Rossi 7° - Bagnaia vince! Spettacolo tra sorpassi e risate

LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : Valentino Rossi 7 - Bagnaia vince! Spettacolo tra sorpassi e risate

MotoGP - Classifica e risultato GP Austria virtuale : Bagnaia vince davanti a Vinales - Valentino Rossi 7° - Marquez 4° (Di domenica 12 aprile 2020) Il Motomondiale potrebbe dover rinunciare all' intero 2020 e con esso anche al possibile saluto in grande stile a, che da questa annata si attendeva due risposte: 1) se fosse stato ancora in grado diper il titolo iridato, quel decimo che dal 2009 gli sfugge; 2) se fosse stato ancora in grado die basta. Perché è vero cheavrà anche una fifa terribile di smettere dopo 402 gran premi (il primo nel 1996 in 125), tuttavia essere preso a bastonate da debuttanti o "mezzi manici" è cosa poco gradita agli zebedei di uno che ha vinto 115 volte, per quanta passione possa avere. È a questo che sta pensando il Dottore, quarantenato nella sua casa di Tavullia con mamma Stefania, fidanzata Francesca, cani e gatto (da dove oggi farà il suo debutto nei Gp virtuali online: diretta dalle 14.45 su Sky, si "corre" in Austria, ...

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, co-pilota speciale per il GP virtuale: è Francesca Sofia Novello. VIDEO #SkyMotori #SkyeSports… - SkySportMotoGP : Cassano: 'Valentino Rossi è eterno come Michael Jordan e Roger Federer'. Il video #SkyMotori #MotoGP #SkyeSports - SkySportMotoGP : Valentino Rossi con un nickname diverso: hanno preso il suo @ValeYellow46? VIDEO #SkyMotori #SkyeSports #MotoGP - Noovyis : (Valentino Rossi ci ripensa, non vuole ritirarsi senza correre neanche un MotoGp) Playhitmusic - - mottagiuseppe1 : RT @Libero_official: Valentino Rossi ci ripensa, non vuole ritirarsi senza correre neanche un MotoGp -