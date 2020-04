Un uomo pesta la compagna per strada a Bari, l’orrore nel video. Il sindaco: «Spero che lei trovi il coraggio per denunciarlo» (Di domenica 12 aprile 2020) Sono immagini raccapriccianti quelle che vengono da Bari e che mostrano una violenta aggressione avvenuta per strada. Il protagonista del video è un uomo che prende a calci la sua convivente: una donna che, tra schiaffi, sputi e insulti, resta a terra non riuscendo né a difendersi né a scappare. Un video che ha fatto il giro della rete e che Open ha deciso di pubblicare, seppur sfocando le scene più dure, per mostrarvi quanto brutale sia stata la violenza dell’uomo nei confronti della vittima. L’aggressione Le immagini parlano chiaro: la 23enne va a sbattere contro un’auto parcheggiata, cade e viene trascinata al centro della strada. Lì arrivano i calci all’addome e alla schiena. Urla, ma nessuno si avvicina per aiutarla, nemmeno l’altro uomo che sarebbe un amico della coppia e che si limita a dire: «Stai ... Leggi su open.online Prato - arrestati nigeriani : pestano uomo per prendere soldi prelevati

Sono immagini raccapriccianti quelle che vengono da Bari e che mostrano una violenta aggressione avvenuta per strada. Il protagonista del video è un uomo che prende a calci la sua convivente: una donna che, tra schiaffi, sputi e insulti, resta a terra non riuscendo né a difendersi né a scappare. Un video che ha fatto il giro della rete e che Open ha deciso di pubblicare, seppur sfocando le scene più dure, per mostrarvi quanto brutale sia stata la violenza dell'uomo nei confronti della vittima. L'aggressione Le immagini parlano chiaro: la 23enne va a sbattere contro un'auto parcheggiata, cade e viene trascinata al centro della strada. Lì arrivano i calci all'addome e alla schiena. Urla, ma nessuno si avvicina per aiutarla, nemmeno l'altro uomo che sarebbe un amico della coppia e che si limita a dire: «Stai ...

Ultime Notizie dalla rete : uomo pesta Un uomo pesta la compagna per strada a Bari, l’orrore nel video. Il sindaco: «Spero che lei trovi il coraggio per denunciarlo» Open Bari | Identificato l’autore della violenta aggressione, la vittima ha 23 anni

L’uomo è il protagonista della violenta aggressione avvenuta qualche giorno fa nelle ... Quelle immagini riprese da alcuni cittadini mentre il 45enne, che da poco aveva concluso gli arresti ...

Violenza sulle donne | pesta ed abusa della moglie davanti alla loro figlia

Protagonista una coppia, con il marito nei panni dell’aguzzino e la moglie indifesa che da anni subiva le sue violenze. L’uomo la picchiava ed abusava di lei da molto tempo, costringendo anche la loro ...

