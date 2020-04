Udinese, Musso a un bivio: Inter o Milan nel futuro dell’argentino (Di domenica 12 aprile 2020) Il gioiello Musso pronto al grande salto: entrambe le Milanesi sul talentuoso portiere dell’Udinese. Milan o Inter: due le scelte Restano ancora da definire tempi e modalità della prossima finestra di calciomercato. Il periodo delle trattative dovrà incastrarsi tra la fine di questa travagliata stagione (se si arriverà alla conclusione dei campionati) e l’inizio della prossima. L’Udinese sembra tuttavia destinata a privarsi al termine dell’annata di Juan Musso, portiere 25enne argentino che nel corso di questo campionato, ha dato sfoggio delle sue doti eccezionali. Il valore dell’estremo difensore friulano si aggira intorno ai 30 milioni di euro anche se le valutazioni in questi tempi di crisi potrebbero variare. Fra i club Interessati spiccano Inter e Milan, pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni di una delle ... Leggi su calcionews24 Udinese - Marino : «Musso sarà tra i primi 5 al mondo. De Paul…»

Udinese - Musso : «Inter e Milan? Se ci sarà qualcosa ci penseremo»

Musso, futuro a Milano: possibile derby per il portiere

Alla sua seconda stagione da titolare in Serie A, l’argentino Juan Musso si sta rivelando un portiere di tutto rispetto, affidabile e con segnali di crescita. Il numero uno dell’Udinese è infatti ...

