Trump | Buona Pasqua | restiamo separati perché stiamo sconfiggendo la peste | poi

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 12 aprile 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald: “Questaè molto diversa dalle altre; in molti casi saremo, solo fisicamente, dalle nostre chiese. Non saremo seduti uno accanto all’altro, come vorremmo essere. In questo momento,mantenendo la separazione,eliminando la” Agenzia Vista Persone: Donald Luoghi: Usa