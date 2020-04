Tricase | bimbo di 8 mesi azzannato alla testa da grosso cane di famiglia | muore per le

Leggi su baritalianews

(Di domenica 12 aprile 2020) Anel salento si è consumata nella serata di ieri una tragedia immane. Alle ore 20 circa un bambino di 8è statodaldi casa. Ildi grossa taglia hail piccoloprovocandogli lacerazioni devastanti che hanno determinato la sua morte. Ildi, un corso, è stato posto sotto la sorveglianza del personale veterinario della Asl di Maglie. Non si conosce ancora bene la dinamica dell’accaduto. Al momento della tragedia, in casa c’erano la madre del piccolo e sua nonna. I soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti ma non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo.