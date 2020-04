Tragedia di Pasqua, morto bimbo di 8 mesi sbranato dal cane di famiglia (Di domenica 12 aprile 2020) In ospedale, Cristian, otto mesi appena, c’è arrivato ancora vivo, trasportato in auto da mamma e nonna. Ma le ferite provocate alla testa dal morso di un cane corso erano davvero troppo profonde. I medici hanno potuto fare ben poco per strapparlo a un amaro destino. Intorno alle 21, il piccolo ha smesso di respirare. Non solo Tricase, dove tutto s’è consumato, ma l’intero Salento è rimasto scosso da una Tragedia avvenuta alla vigilia di una Pasqua già in tono dimesso, per via dell’emergenza Covid-19. Tutto in un attimo, un solo attimo. Ma tanto è bastato perché quel cane, forse solo mosso da un impeto di gioco, aggredisse il piccolo alla testa. (Continua...) Il fatto è avvenuto attorno alle 19,30 di ieri sera alla periferia di Tricase. La mamma, 31enne, e la nonna del piccolo, si erano recate in una seconda ... Leggi su howtodofor (Di domenica 12 aprile 2020) In ospedale, Cristian, ottoappena, c’è arrivato ancora vivo, trasportato in auto da mamma e nonna. Ma le ferite provocate alla testa dal morso di uncorso erano davvero troppo profonde. I medici hanno potuto fare ben poco per strapparlo a un amaro destino. Intorno alle 21, il piccolo ha smesso di respirare. Non solo Tricase, dove tutto s’è consumato, ma l’intero Salento è rimasto scosso da unaavvenuta alla vigilia di unagià in tono dimesso, per via dell’emergenza Covid-19. Tutto in un attimo, un solo attimo. Ma tanto è bastato perché quel, forse solo mosso da un impeto di gioco, aggredisse il piccolo alla testa. (Continua...) Il fatto è avvenuto attorno alle 19,30 di ieri sera alla periferia di Tricase. La mamma, 31enne, e la nonna del piccolo, si erano recate in una seconda ...

