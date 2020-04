Tiziano Ferro solleva una polemica a Che Tempo Che Fa e il web lo critica: ecco cosa ha detto (Di domenica 12 aprile 2020) Tiziano Ferro è stato ospite questa sera, in collegamento da Los Angeles, della puntata pasquale di Che Tempo che fa in onda su Rai Due. Durante la sua partecipazione il cantante ha ringraziato il personale sanitario per l’egregio lavoro che sta svolgendo e successivamente si è esibito con il brano Il Conforto. Al termine del suo intervento, mentre Fazio lo stava congedando, Tiziano ha chiesto un minuto per poter parlare del suo tour negli stadi: Non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché si arriva fino al 3 di maggio con l’ultimo decreto. Abbiamo bisogno che il governo si esponga, anche noi ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento. Quasi mezzo milione di persone hanno comprato, noi siamo bloccati, le persone che lavorano per noi, abbiamo bisogno di sapere se potremo fare i concerti ... Leggi su trendit Tiziano Ferro polemico da Fazio : Fabio lo riprende - critiche dal web

MariaPi67622872 : RT @MioneHerm: #ctcf il fatto che molti siano arrabbiati per il discorso di tiziano ferro, fraintendendolo completamente e pretestuosamente… - Alessia061 : Un minuto di silenzio per i cervelli assenti di chi parla male e a vanvera di Tiziano Ferro. - Francino1 : Tiziano Ferro falla finiscila e restituisci i soldi, che a luglio te ne stai a Los Angeles . La gente muore sai che… - CanYamanAslan : RT @strepi2019: @Sabrina_Fenice @CanYamanAslan @canyaman1989 “Adesso sono certo della differenza tra prossimità e vicinanza” Il conforto (… - GiuliaCamp : RT @SusannaSi: @IlContiAndrea È un po' di tempo che Tiziano Ferro è una delusione. Noi siamo chiusi in casa da due mesi, muoiono in tanti n… -