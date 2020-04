Start up in rete contro il Covid. Anche i piccoli donano (Di domenica 12 aprile 2020) Non solo le grandi aziende dal fatturato stellare, ma Anche Startup e piccole aziende scendono in campo per fare la loro parte nella la gara di solidarietà nata per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Iniziative collettive che partono dal basso: raccolta fondi e donazioni. Queste le azioni lanciate da tantissime realtà innovative di questo Paese. È il caso di Wise Mind Place il primo e-commerce delle idee che si rivolge a innovatori che vogliono trasformare una buona intuizione in un prodotto. Alla guida della Startup una giovane imprenditrice bolognese, Jessica Abbuonandi: “Ancora una volta abbiamo voluto fare rete tra gli innovatori italiani e donare offrendo un servizio” dice la founder, che ha deciso di devolvere l’intero ricavato dalla vendita delle bacheche della sua piattaforma, lo spazio attraverso il quale gli utenti possono ... Leggi su huffingtonpost Con Hype Premium avrete il meglio di “Start” e “Plus” a 9 - 90 euro al mese (Di domenica 12 aprile 2020) Non solo le grandi aziende dal fatturato stellare, maup e piccole aziende scendono in campo per fare la loro parte nella la gara di solidarietà nata per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Iniziative collettive che partono dal basso: raccolta fondi e donazioni. Queste le azioni lanciate da tantissime realtà innovative di questo Paese. È il caso di Wise Mind Place il primo e-commerce delle idee che si rivolge a innovatori che vogliono trasformare una buona intuizione in un prodotto. Alla guida dellaup una giovane imprenditrice bolognese, Jessica Abbuonandi: “Ancora una volta abbiamo voluto faretra gli innovatori italiani e donare offrendo un servizio” dice la founder, che ha deciso di devolvere l’intero ricavato dalla vendita delle bacheche della sua piattaforma, lo spazio attraverso il quale gli utenti possono ...

bizcommunityit : Start up in rete contro il Covid. Anche i piccoli donano #startup - HuffPostItalia : Start up in rete contro il Covid. Anche i piccoli donano - vioricagrecu_m : RT @FlixBus_IT: Una rete nazionale in #RegnoUnito e #Portogallo e primi collegamenti verso #Estonia, #Lettonia e #Lituania e verso il #Mar… - Mariannaflo : RT @wireditalia: Dai progetti alle commissioni sulla donazione, ecco i meccanismi per raccolte fondi in rete e l'offerta delle 5 piattaform… - wireditalia : Dai progetti alle commissioni sulla donazione, ecco i meccanismi per raccolte fondi in rete e l'offerta delle 5 pia… -

Ultime Notizie dalla rete : Start rete Start up in rete contro il Covid. Anche i piccoli donano L'HuffPost Start up in rete contro il Covid. Anche i piccoli donano

Alla guida della startup una giovane imprenditrice bolognese, Jessica Abbuonandi: “Ancora una volta abbiamo voluto fare rete tra gli innovatori italiani e donare offrendo un servizio” dice la founder, ...

Coronavirus e Parkinson, una rete per dare assistenza ai malati durante l’emergenza

la rete delle Associazioni delle persone con Parkinson e Careapt (start-up dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali per la gestione delle malattie neurodegenerative). Ad aderire finora, fornendo ...

Alla guida della startup una giovane imprenditrice bolognese, Jessica Abbuonandi: “Ancora una volta abbiamo voluto fare rete tra gli innovatori italiani e donare offrendo un servizio” dice la founder, ...la rete delle Associazioni delle persone con Parkinson e Careapt (start-up dedicata allo sviluppo di soluzioni digitali per la gestione delle malattie neurodegenerative). Ad aderire finora, fornendo ...