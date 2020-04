SOLO UN PADRE | CANALE 5 Diane Fleri al fianco di Luca Argentero oggi | 12 aprile

Pontifex_it : Il Padre ha sostenuto il servizio di Gesù: non ha sbaragliato il male che si abbatteva su di Lui, ma ha sorretto la… - Sport_Mediaset : Il figlio vuole il taglio di #CristianoRonaldo, il papà gli fa la mezzaluna del #Fenomeno. La clip diventa virale… - crispycas_9 : mio padre crede che io sia di sinistra quindi ogni volta che appare qualche esponente in tv deve sottolineare quant… - Cinzy08 : RT @Lucaargentero: Bello leggere i vostri commenti su 'solo un padre'....e' il mio film del cuore...grazie...#solounpadre @WarnerBrosIta - acivodull : Solo con questo contatto obbligato con mio padre mi sto rendendo conto di quanti disagi mi abbia causato crescere con una persona così -

Ultime Notizie dalla rete : SOLO PADRE

Il Sussidiario.net

La principale protagonista femminile di Solo un padre è l’attrice francese naturalizzata italiana Diane Fleri nata il 13 luglio del 1983. Il padre è un diplomatico italiano di origini estoni, mentre ...La Playlist Politica. Solo per dirgli che il momento difficile non ci sta facendo dimenticare, come milanesi e personalmente non mi sta facendo dimenticare, Silvia alla quale va tutto il nostro affett ...