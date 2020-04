Silvano Petrosino | la lezione della b minuscola

(Di domenica 12 aprile 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 15 di Vanity Fair in edicola fino al 15 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Silvano Petrosino

Vanity Fair Italia

«Saremo persone diverse, dopo?». Silvano Petrosino risponde dal telefono fisso di casa sua alla domanda che accompagna i pensieri di molti, in questi giorni in cui abbiamo rialzato gli occhi sul ...Hanno scritto per noi, tra gli altri, Andrea Bocelli, Giorgio Armani, Ornella Vanoni, Ettore Messina, Elio Franzini e Gianni Canova ...