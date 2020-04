Siamo eroi in pigiama, batteremo il virus armati di lievito madre e telecomando (Di domenica 12 aprile 2020) Hanno detto che tra poco inizierà la fase-due. Qualcuno è già pronto. Mia madre, per esempio. Lei è prontissima, ha già sfoderato la regina di tutte le rotture di cazzo: il rateizzo gas di mio fratello. Lo teneva lì pronto, in un cassetto con sopra un sigillo in ceralacca sul quale immagino avesse scritto “sospensione coronavirus”. Finalmente lunedì ha potuto digitare il codice alfanumerico, avvicinare l’occhio per la scansione della retina ed il cassetto si è aperto. Ne è scaturita la tempesta perfetta di messaggi Whatsapp con foto allegate e domande semi-casuali. E’ stato un attimo. Però… rottura di cazzo = vita normale. Dicono i ben informati che per prime riapriranno le fabbriche di auto, produrranno vetture senza guidatore, perfette per proprietari senza un euro. Poi sarà la ... Leggi su ilnapolista Ospedale Fiera Milano/ Video : "Noi ci siamo. Ma non siamo eroi - è il nostro dovere"

Coronavirus - medici specializzandi in prima linea con contratti cococo e le tasse universitarie da pagare. Carenza? Colpa del taglio dei posti. "Ora siamo eroi - poi tornerà tutto come prima?"

Con l’aiuto di Dio ne usciremo, bisogna avere pazienza e speranza. In questo tempo in cui siamo fermi, possiamo riscoprire quei valori che diamo per scontati: amicizia, famiglia, ascolto, solidarietà, ...

