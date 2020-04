Serie B e Serie C | ripartenza sì o no? La situazione post Coronavirus

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 aprile 2020) L’emergenzaha fermato anche laC e laB: ecco i possibili scenari per la ripresa dei due campionati Mentre inA si discute di taglio stipendi, possibili perdite e ripartenze, laB e laC pensano non solo a come e quando ripartire, ma anche a limitare le perdite che potrebbero danneggiare in modo permanente molti club. LainB InB, come ha spiegato il presidente Balata, l’idea è quella di ripartire, ma solo quando le condizioni lo permetteranno. Non essendoci infatti competizioni internazionali, non c’è l’urgenza di ricominciare subito.«La mia opinione è che si partirà solo quando ci saranno le condizioni di massima sicurezza. Abbiamo tutti gli interessi per ripartire e preservare i principi del merito sportivo, ma solo quando le autorità sanitarie e ...