Saronno | la Pasqua nell’emergenza coronavirus | strade deserte e silenzio | FOTO

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 12 aprile 2020) È unasurreale pere i saronnesi: da Cascina Ferrara al Matteotti, da via San Giuseppe a Corso Italia, lesono completamente, e in città sembra essere rimasto spazio soltanto per il. Fermandosi in un punto qualunque della città e chiudendo gli occhi, gli unici rumori che giungeranno all’orecchio sono … L'articolo, lanell’emergenzaproviene da Il Notiziario.