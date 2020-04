Santori | “Conte lavora | Salvini si diverte a spargere fake news”

Leggi su newsmondo

(Di domenica 12 aprile 2020) L’intervista di Mattiaall’Huffington Post: “Il premier stando. Condivido le sue scelte”. ROMA – Ritorna a parlare in un’intervista all’Huffington Post Mattia. Il leader delle ‘Sardine’ è ritornato sull’emergenza coronavirus: “Condivido quanto deciso fino ad ora da Palazzo Chigi. Quello che si chiede al Governo è di rispettare la dignità del popolo che rappresenta la storia delle istituzioni che presiede. Ed in questo c’è una differenza siderale trae Conte. Il primo, mentre il secondo sinews. Temo per i populisti che questa volta gli italiani non abboccheranno facilmente“. Il pensiero di Mattiasul Mes Il numero uno delle ‘Sardine’ è ritornato anche sul Mes: “Il Fondo Salva ...