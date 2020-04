Santo del Giorno 12 Aprile: San Zeno (Di domenica 12 aprile 2020) Il Santo del Giorno 12 Aprile è San Zeno, vescovo vissuto nel IV secolo. Vediamo chi era, cosa fece e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 12 Aprile: cenni biografici su San Zeno Non abbiamo molte informazioni biografiche su San Zeno, o Zenone, originario della Mauritania. Egli fu vescovo dal 362 al 372, anno della sua morte. Il periodo storico in cui San Zeno visse fu piuttosto complicato per la Chiesa, che dovette combattere le eresie, in particolare l’arianesimo, che in quella zona d’Italia creava confusione. Come se non bastasse, San Zeno dovette fronteggiare anche il paganesimo, all’epoca ancora vivo e relativamente diffuso. I sermoni e le prediche del vescovo si distinguevano per la loro gioiosità e solarità. A Verona c’è una bellissima basilica a lui dedicata nella quale è custodito anche il suo ... Leggi su pianetadonne.blog Diretta Veglia Pasquale Sabato Santo/ Papa Francesco - video : "Il giorno del silenzio"

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Papa Francesco : “Possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne nel Sabato Santo”

Non un’illusione ma una speranza, che non delude. Dopo il dolore del Venerdì Santo, è giunto finalmente il momento della gioia della Resurrezione, della vittoria della luce sulle tenebre: ci ...

Rintallo Questa sera di venerdì santo, nel corso delle celebrazioni della Via Crucis ... La ricca cronaca dei suoi assassinii, sullo schermo piano del pc e della tv, ci commuove, ma, a volte, quasi ...

