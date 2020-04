Sai riconoscere il «dreamscaper», l’uomo che pianifica il futuro con te ma poi si defila? (Di domenica 12 aprile 2020) Da quando sono diventate popolari le app di dating, esistono i direct di Instagram e si comunica tramite Whatsapp, è cambiato l’approccio alle relazioni, soprattutto da parte del genere maschile. Sono nati addirittura dei termini nuovi per indicare comportamenti che una volta non erano possibili proprio perché il «medium è il messaggio» come sosteneva il teorico della comunicazione Marshall McLuhan. Dal ghosting al breadcrumbing al paperclipping alla textlationship, ora possiamo aggiungerne un’altro: il dreamscaping. Leggi su vanityfair (Di domenica 12 aprile 2020) Da quando sono diventate popolari le app di dating, esistono i direct di Instagram e si comunica tramite Whatsapp, è cambiato l’approccio alle relazioni, soprattutto da parte del genere maschile. Sono nati addirittura dei termini nuovi per indicare comportamenti che una volta non erano possibili proprio perché il «medium è il messaggio» come sosteneva il teorico della comunicazione Marshall McLuhan. Dal ghosting al breadcrumbing al paperclipping alla textlationship, ora possiamo aggiungerne un’altro: il dreamscaping.

È l'uomo che vi vende un sogno, un quadro perfetto, ma quando la relazione diventa reale, fa crollare il castello. E lui passa, incolume, alla prossima fiaba Da quando sono diventate popolari le app ...

