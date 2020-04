Rugby | i giovani mediani di apertura italiani da seguire | da Garbisi a Rizzi | ecco il

Leggi su oasport

(Di domenica 12 aprile 2020) Trovare l’erede di Diego Dominguez. Ilitaliano da quasi vent’anni vive nel mantra di questa frase, nel sogno di rivedere in campo un numero 10 che vinca le partite, anche da solo come un tempo faceva il grande Diego. Precisione dalla piazzola, senso tattico spiccato, coraggio di attaccare, ma anche di saper usare il piede quando è necessario. In questi 20 anni di Sei Nazioni l’Italia ha visto quasi altrettanti giocatori vestire la maglia numero 10 e poche volte con successo. Così, ogni volta che dalleli spunta un’promettente il tifoso italiano sogna. Sperando di non bruciarlo, come capitato spesso in passato, o di non capirlo, con l’esempio di Andrea Marcato quello che più riaffiora alla memoria. E oggi, mentre ilè fermo per l’emergenza Covid-19 i nomi su cui si spera di costruire ...