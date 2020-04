ROCIO MUNOZ MORALES “Ero insicura | poi ho imparato ad accettarmi” Domenica In

(Di domenica 12 aprile 2020)sarà ospite in collegamento della nuova puntata diIn per raccontare come sta affrontando la quarantena.

MontiFrancy82 : A #DomenicaIn ospiti #GinaLollobrigida @RengaOfficial @RocioMMorales #DanieleLiotti @Rettore_ #KatiaRicciarelli… - SMSNEWSOFFICIAL : A #DomenicaIn ospiti #GinaLollobrigida @RengaOfficial @RocioMMorales #DanieleLiotti @Rettore_ #KatiaRicciarelli… - SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Gina Lollobrigida, Francesco Renga, Rocio Munoz Morales, Daniele Liotti, Donatella Rettore, Ka… - cheTVfa : #DanieleLiotti, #RocioMunozMoralez, #PaolaDiBenedetto, i volti di #Rai1 e... Ecco gli ospiti di #Verissimo - Le st… - cheTVfa : Gli ospiti del weekend 11-12 aprile: Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Paola Di Benedetto, i volti di Rai 1 e... -

Ultime Notizie dalla rete : ROCIO MUNOZ

Rocio Munoz Morales sarà ospite in collegamento della nuova puntata di Domenica In per raccontare come sta affrontando la quarantena. Rocio Munoz Morales sta trascorrendo questo momento particolare ...Chi è Rocío Muñoz Morales, la bellissima attrice e modella spagnola, fidanzata con Raoul Bova e madre di due figlie, Luna e Alma Scopriamo tutti i segreti di Rocío Muñoz Morales, dagli esordi nel ...