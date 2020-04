Rhys | specchi e uomini per scordare la luce dei Tropici

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 12 aprile 2020) Forse non è vero che le ultime parole di Jeansiano state «More rouge, darling. Please, apply more rouge» («Più rossetto, cara. Per favore, mettimi più rossetto», Smile Please. An Unfinished Autobiography, 1979).aveva sempre esibito una elegante sprezzatura nella scrittura e nella vita, accumulando bevute, amori, matrimoni e divorzi, seguendo una necessità segreta che non spiegava, tanto profonda era la motivazione e inutile sarebbe stato giustificarla. Non voleva impegnarsi con la realtà, e la sfuggiva con una … Continua L'articoloperladeiproviene da il manifesto.