Questione migranti | Sea Watch annuncia | “Naufragio tra Malta e Tripoli”

(Di domenica 12 aprile 2020) La Seahato il naufragio di quattro gommoni con 250a bordo trae Tripoli: ci sarebbero molte vittime In questo periodo, il tema centrale rimane quello legato al Coronavirus. Soprattutto in una giornata così importante come la Pasqua, ancor di più si tiene presente della situazione critica in cui l’intero … L'articolo, Sea: “Naufragio trae Tripoli” proviene da www.inews24.it.

italonapoletano : @orfini Mi permetta di suggerirle di trasferirsi imin un paese più democratico ed aperto alla questione (unica) dei… - dino_andreani : RT @Rog_2: Ora che al governo c'è #Zingaretti #PD #restiamoumani #portiaperti i migranti possono anche crepare, l'importante era criticare… - Monica22043399 : RT @Rog_2: Ora che al governo c'è #Zingaretti #PD #restiamoumani #portiaperti i migranti possono anche crepare, l'importante era criticare… - Rog_2 : Ora che al governo c'è #Zingaretti #PD #restiamoumani #portiaperti i migranti possono anche crepare, l'importante e… - AFoccardi : Preciso perché tu non l’hai fatto che la foto che hai pubblicato è stata fatta su invito preciso delle donne in que… -

Ultime Notizie dalla rete : Questione migranti

Ottopagine

Tutta quella manodopera, spesso in nero, ora non c’è più e questo ci mette davanti alla grande contraddizione della questione migranti“. “A permettere alle nostre aziende di andare avanti sono, spesso ...Più specificatamente si chiede se i migranti in questione sono stati sottoposti al previsto screening da parte delle competenti autorità sanitarie per accertare che non presentino patologie infettive ...