Quarantena violata per l’amante: prende il Covid e contagia il figlio (Di domenica 12 aprile 2020) Nonostante i numerosi controlli in ogni città italiana per evitare che qualche furbetto violi la Quarantena, c’è ancora qualcuno che utilizza scelleratezza al posto della coscienza. Stavolta la storia assurda riguarda la Quarantena violata per l’amante. L’uomo in questione però ignorava che la donna fosse una contagiata, e ha trasmesso così inconsapevolmente il virus al figlio. Quarantena violata per l’amante: Rovigo shock Quanto appena riassunto è un aneddoto verificatosi a Rovigo. Un uomo ha deciso di uscire di casa per andare a trovare la donna con cui intrattiene una storia extraconiugale. Tuttavia inconsapevole che fosse positiva al Covid, ha preso il virus e a sua volta lo ha trasmesso al figlio tredicenne. Questa storia di Quarantena violata per l’amante fa davvero indignare l’opinione pubblica. Le restrizione ... Leggi su kontrokultura Quarantena violata - runner in spiaggia sfugge al poliziotto (video)

"Quarantena violata per una cena" : intera famiglia positiva al coronavirus. Ma il sindaco smentisce

MANTOVA. Nella mattinata di venerdì 10 aprile, in via Indipendenza a Mantova, gli agenti della Volante hanno sorpreso nuovamente fuori dalla propria abitazione un 55enne residente in zona, già ...

