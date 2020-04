"Quando lo pagava Berlusconi". Travaglio straparla del direttore di Sky? Vittorio Feltri lo sistema: altra figuraccia del manettaro (Di domenica 12 aprile 2020) Veleno a caso, quello che ogni santo giorno sparge Marco Travaglio nei suoi articoli corrosivi. Nel suo editoriale di oggi, domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua, il direttore del Fatto Quotidiano incappa in un clamoroso controsenso. Lo ricorda Vittorio Feltri, su Twitter, laddove cinguetta: "Travaglio cita nel suo fondo sul Fatto Giuseppe De Bellis ricordando che questi è un ex dipendente di Berlusconi, ora direttore di Sky. È vero. Ma non c'è niente di male visto che anche Marco, avendo lavorato al Giornale, è stato stipendiato da Silvio". E Silvio, ovviamente, è Silvio Berlusconi. Insomma, ogni tanto Marco Travaglio farebbe meglio a tacere. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 aprile 2020) Veleno a caso, quello che ogni santo giorno sparge Marconei suoi articoli corrosivi. Nel suo editoriale di oggi, domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua, ildel Fatto Quotidiano incappa in un clamoroso controsenso. Lo ricorda, su Twitter, laddove cinguetta: "cita nel suo fondo sul Fatto Giuseppe De Bellis ricordando che questi è un ex dipendente di, oradi. È vero. Ma non c'è niente di male visto che anche Marco, avendo lavorato al Giornale, è stato stipendiato da Silvio". E Silvio, ovviamente, è Silvio. Insomma, ogni tanto Marcofarebbe meglio a tacere.

Noovyis : ('Quando lo pagava Berlusconi'. Travaglio straparla del direttore di Sky? Vittorio Feltri lo sistema: altra figurac… - G_Giannetti : @bravimabasta Bei tempi quando il conto lo pagava il ministero... - GiancarloGarci6 : RT @CassioMagistris: Io ricordo che inseguiva B. Anche in bagno a filmare la defecatio del padrone a assaggiare le urine! Nn mi sembra diss… - Daviderel4 : RT @CassioMagistris: Io ricordo che inseguiva B. Anche in bagno a filmare la defecatio del padrone a assaggiare le urine! Nn mi sembra diss… - marcellone8 : RT @CassioMagistris: Io ricordo che inseguiva B. Anche in bagno a filmare la defecatio del padrone a assaggiare le urine! Nn mi sembra diss… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando pagava Bollo auto pagato in ritardo, sanzione e interessi ridotti fino a quando? NEWSAUTO Vittorio Feltri contro Marco Travaglio: "Quando lo pagava Silvio Berlusconi"

Veleno a caso, quello che ogni santo giorno sparge Marco Travaglio nei suoi articoli corrosivi. Nel suo editoriale di oggi, domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua, il direttore del Fatto Quotidiano ...

Coronavirus, l’allarme delle grandi catene commerciali: un negozio su 3 non riaprirà più

Confimprese: «Dopo un mese di blocco fatturati giù del 95%, obbligati a sospendere il pagamento degli affitti». Appello al governo ... possibilmente solo sulla percentuale del fatturato fino a quando ...

Veleno a caso, quello che ogni santo giorno sparge Marco Travaglio nei suoi articoli corrosivi. Nel suo editoriale di oggi, domenica 12 aprile, il giorno di Pasqua, il direttore del Fatto Quotidiano ...Confimprese: «Dopo un mese di blocco fatturati giù del 95%, obbligati a sospendere il pagamento degli affitti». Appello al governo ... possibilmente solo sulla percentuale del fatturato fino a quando ...