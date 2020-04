tuttonapoli : Pres. Brescia attacca: 'Ripresa Serie A? Non schiererò la squadra. Su Lotito...' - Carmela_oltre : RT @fuoritgtg3: PER NON LASCIARLI SOLI Associazioni, volontari e amministrazioni per gli #anziani soli. #FuoriTg con Enzo Costa di @AuserNa… - fuoritgtg3 : PER NON LASCIARLI SOLI Associazioni, volontari e amministrazioni per gli #anziani soli. #FuoriTg con Enzo Costa di… - fuoritgtg3 : PER NON LASCIARLI SOLI Associazioni, volontari e amministrazioni per gli #anziani soli. Alle 12:25 con Enzo Costa d… - fuoritgtg3 : PER NON LASCIARLI SOLI #Anziani e #Coronavirus: fragili e soli in questa #quarantena. Domani 10/04 con Enzo Costa d… -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Brescia Pres. Brescia attacca: "Ripresa Serie A? Non schiererò la squadra. Su Lotito..." Tutto Napoli Pres. Brescia attacca: "Ripresa Serie A? Non schiererò la squadra. Su Lotito..."

Dura intervista del Presidente Massimo Cellino al Giornale di Brescia sulla possibile ripresa della Serie A: "Ribadisco che se si riprenderà a giocare io non schiererò la squadra. Non è una ...

Tuttosport raccoglie 200mila euro per Ospedale Amedeo di Savoia

PRONTO SOCCORSO DA CAMPO SPEDALI DI BRESCIA PER COVID 19 EMERGENZA CORONAVIRUS PANDEMIA COVID19 COVID 19 CORONA VIRUS OSPEDALE PERSONALE MEDICO SANITARIO IN ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO MEDICI INFERMIERI ...

