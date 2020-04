Pozzuoli | musica e balli sul pianerottolo | folle festa con due pregiudicati trasmessa in

Leggi su fanpage

(Di domenica 12 aprile 2020) Unasulle scale e suldi un palazzo popolare, con duedella zona che cantano e ballano davanti a un pubblico di una ventina di persone, ammassate senza mascherine e protezioni. Il party non autorizzato si è svolto nel pomeriggio del giorno di Pasqua a, in via Giorgio De Chirico, nei “600 alloggi” di Monterusciello. L'esibizione è statain diretta su Facebook.