Pozzuoli, isolato il reparto di medicina: contagiati alcuni infermieri (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoalcuni operatori socio-sanitari e infermieri dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli sono risultati positivi al coronavirus dopo il passaggio in ospedale di una paziente positiva, ma che non presentava sintomi e per la quale il tampone aveva dato esito negativo. Il reparto di medicina dell’ospedale, dove era stata ricoverata la paziente, è stato chiuso per il tempo necessario alla sanificazione ed è subito tornato operativo. La notizia è stata ufficializzata nella notte dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.“Quello che sta succedendo – commenta il sindaco – è è molto grave. Le persone hanno paura: mi hanno contattato i ricoverati, i loro parenti e il personale. L’Asl dovrà dare più di una risposta. Agirò a tutti i livelli istituzionali ... Leggi su anteprima24 Covid-19 : isolato il reparto di medicina del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli

Pozzuoli - paziente positiva in corsia : reparto isolato - 7 contagiati tra infermieri e pazienti (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutooperatori socio-sanitari edell’ospedale Santa Maria delle Grazie disono risultati positivi al coronavirus dopo il passaggio in ospedale di una paziente positiva, ma che non presentava sintomi e per la quale il tampone aveva dato esito negativo. Ildidell’ospedale, dove era stata ricoverata la paziente, è stato chiuso per il tempo necessario alla sanificazione ed è subito tornato operativo. La notizia è stata ufficializzata nella notte dal sindaco di, Vincenzo Figliolia.“Quello che sta succedendo – commenta il sindaco – è è molto grave. Le persone hanno paura: mi hanno contattato i ricoverati, i loro parenti e il personale. L’Asl dovrà dare più di una risposta. Agirò a tutti i livelli istituzionali ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, isolato reparto medicina in ospedale a Pozzuoli #Pozzuoli - minformonline : POZZUOLI. Coronavirus, donna inizialmente negativa al tampone: isolato reparto di Medicina - aylaf93 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, isolato reparto medicina in ospedale a Pozzuoli #Pozzuoli - venti4ore : Coronavirus, isolato reparto di Medicina dell’ospedale di Pozzuoli - ottopagine : Isolato il reparto di medicina dell'ospedale: test in corso #Pozzuoli -