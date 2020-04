Porto Trieste, Chef Metullio dedica “Torta” a portuali al lavoro nel giorno di Pasqua (Di domenica 12 aprile 2020) (Teleborsa) – “Mi sento legato ai portuali per motivi familiari, ho voluto creare un piccolo pensiero per loro”. Sono parole pronunciate dallo Chef stellato Matteo Metullio in piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, consegnando a una rappresentanza di lavoratori portuali, la sua “Torta portualina”, una torta, a differenza della tradizionale “cugina Pasquale”, di base dolce e non salata. Un dono dedicato appunto ai lavoratori portuali di Trieste impegnati nelle rispettive attività anche nel giorno di Pasqua. “Il dono di Metullio – è il commento di ringraziamento di Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – è un abbraccio simbolico per il Porto che non si ferma grazie al lavoro di tante persone”. Se dunque a Pasqua si ... Leggi su quifinanza Porto Trieste - primi treni cargo su linea transalpina dopo recente riattivazione

Un dono dedicato appunto ai lavoratori portuali di Trieste impegnati nelle rispettive attività anche nel giorno di Pasqua. "Il dono di Metullio - è il commento di ringraziamento di Zeno D'Agostino,

accumulo visite su visite alla Casa Leopardi di Recanati e ci porto persino la mia cara amica Patrizia Ziviz. Ziviz, splendido cognome palindromo di area slovena: si legge egualmente anche in senso

